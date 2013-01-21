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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 16:23 BJT

表格: 瑞士第三季工业订单较上年同期下滑0.7%

路透苏黎世1月21日 - 瑞士联邦统计局周一公布,瑞士第三季工业订单较上年同期下滑0.7%.

主要数据

(较上年同期变动率,扣除建筑)

2012第三季 2012第二季

新订单

年变动率 -0.7 -1.6(-1.1)

(括号内为前值)

数据细节请点击:(here)

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(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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