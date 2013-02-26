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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 16:26 BJT

瑞士数据: 第四季非农就业岗位为411.6万个,较上同期上升1.8%

路透苏黎世2月26日 - 瑞士联邦统计局周二公布,瑞士第四季非农就业岗位较上年同期上升1.8%至411.6万个.

第三季非农就业岗位为412.2万个,较上年同期上升1.9%.(完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)
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