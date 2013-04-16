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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 15:25 BJT

瑞士数据：3月生产者/进口物价较前月持平,按年下滑0.3%

路透苏黎世4月16日 - 瑞士联邦统计局周二公布，瑞士3月生产者/进口物价较前月持平,按年下滑0.3%。(完)
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