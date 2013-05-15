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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 15:25 BJT

瑞士数据：4月生产者/进口物价较前月升0.2%，较上年同期降0.1%

路透苏黎世5月15日 - 瑞士联邦统计局周三公布，瑞士4月生产者/进口物价较前月上升0.2%，较上年同期下滑0.1%。(完)
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