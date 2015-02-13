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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 16:24 BJT

表格：瑞士1月生产者/进口物价较上年同期下滑2.7%

路透苏黎世2月13日 - 瑞士联邦统计局周五公布，瑞士1月生产者/进口物价较上年同期下滑2.7%，较前月下滑0.6%。

1月生产者物价较上年同期下降1.8%，进口物价同比下降4.6%。

以下为详细数据：

2015年1月 2014年12月 2014年1月

生产者/进口物价 95.5 96.1 98.1

较上年同期(%) -2.7 -2.1 -0.3

较上月(%) -0.6 -0.4 持平 (完) (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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