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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 15:26 BJT

表格：瑞士4月零售销售较上年同期增长0.4%，3月修正为增长3.4%

路透苏黎世6月10日 - 瑞士联邦统计局周二公布，2014年4月实质零售销售较上年同期上升0.4%。经季节调整的4月零售销售较前月下滑0.9%。

3月零售销售修正为较上年同期增长3.4%。

经通胀调整年变动率

4月 3月

总计 0.4 3.4

扣除燃料的销售 0.6 3.6

食品、饮料和烟草 1.2 1.3

非食品销售 0.4 4.4 （完）

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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