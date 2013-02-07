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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 15:04 BJT

瑞士数据: 第一季消费者信心指数为负6,第四季为负17

路透苏黎世2月7日 - 瑞士经济部门周四公布,瑞士第一季消费者信心指数为负6,第四季为负17.(完)
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