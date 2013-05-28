表格: 瑞士4月贸易顺差略缩窄为17亿瑞郎

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
路透苏黎世5月28日 - 瑞士联邦海关办公室周二公布，瑞士4月贸易收支为顺差17.28亿瑞郎，3月修正后为顺差18.93亿瑞郎。
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2013年4月 2013年3月 2012年4月
进口 15,276 14,770 13,983
出口 17,004 16,663 15,238
顺差 1,728 1,893 1,256 (完) (编译 于春红; 审校 王丽鑫)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。