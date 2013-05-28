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市场报道 | 2013年 5月 28日 星期二 14:10 BJT

表格: 瑞士4月贸易顺差略缩窄为17亿瑞郎

路透苏黎世5月28日 - 瑞士联邦海关办公室周二公布，瑞士4月贸易收支为顺差17.28亿瑞郎，3月修正后为顺差18.93亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2013年4月 2013年3月 2012年4月

进口 15,276 14,770 13,983

出口 17,004 16,663 15,238

顺差 1,728 1,893 1,256 (完) (编译 于春红; 审校 王丽鑫)

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