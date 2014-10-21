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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 14:06 BJT

表格：瑞士9月贸易顺差扩大至24.52亿瑞郎

路透苏黎世10月21日 - 瑞士联邦海关办公室周二公布，9月贸易顺差为24.52亿瑞郎，8月修正为13.31亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2014年9月 2014年8月 2013年9月

进口 15,070 13,560 14,503

出口 17,523 14,891 16,907

顺差 2,452 1,331 2,405

注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完) (编译 杜明霞；审校 于春红)
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