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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 15:15 BJT

表格：瑞士10月贸易顺差为24.29亿瑞郎，9月修正后为顺差24.05亿瑞郎

路透苏黎世11月21日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士10月出口增加至183.35亿瑞郎，10月贸易收支为顺差24.29亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2013年10月 2013年9月 2012年10月 进口 15,907 14,503 15,898 出口 18,335 16,907 18,630 顺差 2,429 2,405 2,732 注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。 欲览声明全文，点击 www.ezv.admin.ch/aktuell/medien/index.html?lang=de (完) (编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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