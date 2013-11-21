表格：瑞士10月贸易顺差为24.29亿瑞郎，9月修正后为顺差24.05亿瑞郎

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透苏黎世11月21日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士10月出口增加至183.35亿瑞郎，10月贸易收支为顺差24.29亿瑞郎.
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2013年10月 2013年9月 2012年10月 进口 15,907 14,503 15,898 出口 18,335 16,907 18,630 顺差 2,429 2,405 2,732 注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。 欲览声明全文，点击 www.ezv.admin.ch/aktuell/medien/index.html?lang=de (完) (编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)