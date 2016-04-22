瑞士钟表出口首季录得全球金融危机以来最大降幅

路透苏黎世4月21日 - 瑞士钟表出口额今年初录得2009年以来最大降幅，因中国经济减速以及香港零售商专注于消化现有库存而非提交新的订单。

周四发布的数据显示，经工作日调整，瑞士钟表业3月的出口实际下滑近17%，至15亿瑞士法郎（5.15亿美元），为五年来当月出口额最低点。此外，瑞士钟表业出口遭遇连续第四个季度走软，也是全球金融危机以来最大的季度降幅。

中国开展的反腐运动，赴欧旅游消费者减少，加上相对低价的智能手表的崛起，都对传统豪华手表的需求构成冲击。

为了应对挑战，斯沃琪集团(UHR.S)、历峰集团(CFR.S)和LVMH (LVMH.PA)等制造商要求供应商降价，且增加自制产品数量。

“瑞士钟表出口、尤其是对大中华地区的出口，没有改善的迹象。”花旗分析师Thomas Chauvet在给客户的研报中表示。

“相反，近几个月钟表零售商的情绪似乎更加低落。”

尽管中国只是瑞士钟表的第三大出口市场，但在香港、澳门、欧洲和其他地方购物的中国内地游客主导着钟表的需求。

赴香港的中国内地游客减少，加上香港零售商的库存高企，导致香港首季录得32%的名义出口下滑，而赴欧消费者减少意味着欧洲市场在很大程度上陷于停滞。

瑞士联邦海关办公室称，第一季度出口额为47亿瑞士法郎，与2015年同期相比减少近5亿瑞士法郎，实质出口下滑12%。

因六个关键市场中有五个下滑，1-3月的出口情况进一步恶化。

“中国（市场）明显是负的（-13.7%），这损害了去年底开始确立的复苏。”瑞士钟表业联合会谈到3月的名义出口销售下滑时说道。

“德国是例外，录得（2.2%）增长。”

Vontobel分析师Rene Weber称，上月对美国的出口锐减是“负面的意外”，但这部分可归因于2015年同期非常强劲的表现。

“香港迄今仍是最重要的市场，”Weber说道，也是瑞士钟表业最关注的市场。“我们仍可以乐观地认为，未来几个月将看到改善。”（完）