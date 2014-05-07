表格：瑞士4月未经季调的失业率降至3.2%，上月为3.3%

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透苏黎世5月7日 - 瑞士联邦经济总局周三公布，4月未经季节调整的失业率降至3.2%，上月为3.3%。
瑞士4月经季节调整的失业率为3.2%，持平于上月。
以下为详细数据：
2014年4月 2014年3月 2013年4月
未经季节调整失业率(%) 3.2 3.3 3.1
经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.1
登记失业人数 137,087 142,846 135,851
职位空缺数 14,088 14,741 16,135
(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。