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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 14:11 BJT

表格：瑞士4月未经季调的失业率降至3.2%，上月为3.3%

路透苏黎世5月7日 - 瑞士联邦经济总局周三公布，4月未经季节调整的失业率降至3.2%，上月为3.3%。

瑞士4月经季节调整的失业率为3.2%，持平于上月。

以下为详细数据：

2014年4月 2014年3月 2013年4月

未经季节调整失业率(%) 3.2 3.3 3.1

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.1

登记失业人数 137,087 142,846 135,851

职位空缺数 14,088 14,741 16,135

(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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