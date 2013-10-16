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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 17:07 BJT

表格：瑞士10月ZEW投资者信心指数升至正24.9，为2010年5月来最高

路透苏黎世10月16日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士10月ZEW投资者信心指数从上个月的16.3升至24.9，创三年半高位。

13年10月 13年9月 12年10月

预期指数(投资者信心) 24.9 16.3 -28.9

现况指数 43.7 37.2 -4.4 (完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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