表格：瑞士10月ZEW投资者信心指数升至正24.9，为2010年5月来最高

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
路透苏黎世10月16日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士10月ZEW投资者信心指数从上个月的16.3升至24.9，创三年半高位。
13年10月 13年9月 12年10月
预期指数(投资者信心) 24.9 16.3 -28.9
现况指数 43.7 37.2 -4.4 (完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。