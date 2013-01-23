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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 18:10 BJT

表格: 瑞士1月ZEW投资者信心指数升至负6.9

路透苏黎世1月23日 - 德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士1月ZEW投资者信心指数升至负6.9,12月为负15.5.

13年1月 12年12月 12年11月

预期指数(投资者信心) -6.9 -15.5 -27.9

现况指数 16.0 6.6 0.0

(完) (编译 许娜; 审校 艾茂林)

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