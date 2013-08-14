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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 17:11 BJT

表格：瑞士8月ZEW投资者信心指数升至正7.2，7月为正4.8

路透苏黎世8月14日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士8月ZEW投资者信心指数上升2.4点至正7.2，7月为正4.8。

13年8月 13年7月 13年6月

预期指数(投资者信心) 7.2 4.8 2.2

现况指数 30.9 26.2 21.7 (完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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