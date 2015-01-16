背景资料：瑞士央行意外取消瑞郎兑欧元汇价上限的四大影响

路透1月15日 - 瑞士央行周四突然取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场，瑞郎/欧元应声大涨30%，此举令旅游者、制造商和出口商大感意外。

瑞士央行宣布取消1.20瑞郎的瑞郎兑欧元汇价上限后，该货币对在几分钟内跳涨至0.80瑞郎，随后回落至1.02瑞郎左右，涨幅约为15%。全球汇市走势震荡。

以下为此举对消费者、企业、储户和全球经济的四大影响：

**旅游**

瑞士是欧洲价格最为高昂的滑雪胜地之一，时值冬季运动旺季，瑞士央行此举将导致到瑞士度假的成本飞涨。

全球企业和政治精英下周将汇聚瑞士达沃斯，出席世界经济论坛，届时他们将发现以美元、欧元或日圆计价的酒店和娱乐费用大幅上升。

他们还承受得起，但其他游客可能取消或缩减赴瑞士旅游，外资企业则可能收缩在瑞士的规模。根据2014年Employment Conditions Abroad调查，即便在瑞士央行取消该汇价上限之前，瑞士的苏黎世、日内瓦、巴塞尔和伯尔尼也在全球外籍人士生活和工作成本最高的十大城市之列。

**制造业**

瑞士的招牌出口产业，以全球市场顶端消费者为目标，从手表到巧克力与奶酪(起司)，这些商品将愈加昂贵，从周围欧盟其他地区的进口则会愈加便宜。

瑞银集团预估出口商的直接成本，将等同于国内生产总值(GDP)的0.7%。

虽然面临冲击，但瑞士经济基础稳固。瑞士12月失业率3.4%，为全欧洲最低的国家之一，瑞士政府12月预估2015年与2016年经济成长，分别为2.1%与2.4%，对2014年的估值则为1.8%。

然而蓝筹股指SMI指数.SSMI大跌逾8.6%，瑞士股市市值蒸发1,000亿美元，手表制造商斯沃琪UHR.VX、奢侈品企业Richemont CFR.VX和水泥制造商Holcim HOLN.VX等股价崩跌10-16%不等。

斯沃琪执行长Nick Hayek称这对瑞士经济是“一场海啸”。瑞士国内企业成本将遭受严重冲击。

**经济面的不确定性**

在油价崩跌超过五成，沦落至每桶50美元下方；铜价急挫至五年新低；以及由于受油价重挫与西方因乌克兰冲突对俄制裁影响，俄罗斯卢布兑美元自6月以来一路跌掉约55%之际，瑞士央行突然取消瑞郎汇率上限，令全球经济不确定性更形恶化。

由于各主要央行均在试图通过提供长期货币政策指引来稳定市场，瑞士央行此举亦令人质疑该央行的公信力。

瑞士央行总裁乔丹上周称，汇率上限是保持适宜货币环境的“绝对核心”。副总裁丹亭周一还在表示，瑞郎汇价上限仍将是“货币政策的基石”。

**避险天堂**

瑞士作为外国财富避险天堂的美誉亦因汇率动荡而受创。获得大量帐面利润的瑞郎帐户持有者可能很快将获利了结。

除瑞士不愿与美国、欧盟及其他国家税收当局合作外，周四瑞士央行的举动可能会对希望在似乎稳定的瑞士存钱的俄罗斯富人等人士产生影响。(完)

(编译 杜明霞/陈宗琦/于春红; 审校 张荻/李春喜)

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