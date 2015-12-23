瑞士11月手表出口额跌至五年来的同月低谷 香港市场大幅下滑

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透苏黎世12月23日 - 11月瑞士手表出口额跌至五年来的同月最低水平，因面向最大出口市场香港的销售额跌去逾27%。
随着香港和中国内地市场形势下滑，去年11月瑞士手表出口额已经开始下降。
今年11月，瑞士对香港的手表出口额下降了27.1%，对中国内地则因上年疲弱表现而录得同比增长。
这是2010年以来11月同月出口额首次跌破20亿瑞郎（20.2亿美元）。
“尽管拥有更有利的基期效应和多出一个工作日，11月手表出口仍表现低迷，”瑞士钟表工业联合会称。“这种状况突显瑞士钟表业面临艰难的国际市场环境。”
Vontobel分析师韦伯（Rene Weber）预计，随着零售商削减库存，对中国内地的出口将持平或下滑，而对香港的出口将更加艰难，但是到明年年底整体出口形势将出现起色。
韦伯认为，斯沃琪集团（Swatch）UHR.VX营收的九成来自瑞士的手表业务，因此尤其受到销售下滑的影响。历峰集团（Richemont）CFR.VX营收的五成源于手表业务，将能够很好地消化销售下滑带来的冲击。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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