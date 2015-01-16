焦点：瑞郎因汇率政策大逆转而窜升 恐为经济带来下滑和通缩威胁

路透苏黎世1月15日 - 对于已濒临通缩且严重依赖出口的瑞士经济而言，瑞郎暴涨预示着前景不妙。

瑞士央行周四突然取消实施三年之久的瑞郎/欧元上限后，汇率即大幅窜升30%。之后市场镇定下来，但瑞郎在央行政策大逆转后的四个多小时内仍大涨15%。

瑞士央行总裁乔丹表示，放弃瑞郎/欧元汇率上限是因为这项政策难以为继。

瑞士政府上个月预计未来两年该国经济走强，但增速慢于此前预估，政府维持对瑞士2014年的经济增长率预估在1.8%不变，但将2015年预估从10月预期的2.4%调降为2.1%。

瑞银投资长Mark Haefele表示，瑞郎跳涨对瑞士商品出口商造成的直接冲击估计约达50亿瑞郎，相当于瑞士国内生产总值(GDP)的0.7%。

瑞士经济严重依赖出口，而对欧元区出口的占比更高达50%左右。瑞郎跳涨后，瑞士对欧元区出口的价格一下子就高出了15%。

瑞士左翼社会民主党主席Christian Levrat称，这次弃守瑞郎汇率上限是“对瑞士数万个工作岗位的严重威胁”。瑞士手表公司Swatch 执行长Nick Hayek则表示，这对出口、旅游业与整体经济是一场“海啸”。

纽约市场尾盘，欧元兑瑞郎挫跌逾17%至0.9910，远低于已经废除的1.20上限。

“在汇率水平接近平价的情况下，很多商业与投资决策可能不再可行，很大一部分的经济生产将逐步外移他国，”瑞银集团策略师Beat Siegenthaler表示。

瑞郎兑欧元走势：link.reuters.com/kuj84s

瑞郎与经济景气周期表现对比图表：link.reuters.com/put35s

**通缩威胁**

或许更大的危险在于输入性通缩威胁。如果瑞郎兑欧元维持在高出15%的水准，进口物价也将下跌那么多。

瑞士通胀年率目前已经为负0.3%，有可能还会进一步滑落。瑞士政府12月预估2015年物价涨幅仅为0.2%。

瑞士央行于2011年年底明确实施瑞郎/欧元汇价上限，以防范通缩并避免衰退。

瑞士央行舍弃此上线的同时，也把已是负值的活期存款利率进一步下调至负0.75%，试图藉此阻止资金继续流向瑞郎。

央行总裁乔丹表示，此举在长期将有助于减缓瑞郎上涨压力。

但是，欧洲央行料将推出一项庞大的印钞计划，欧元后市因此看贬，瑞郎涨势短期之内恐怕也不容易减退。

“鉴于欧洲央行势得压低欧元，瑞郎至少在短期之内料将上涨，从而使瑞士通缩势头加剧，出口也将受到抑制，”Oxford Economics主管Gabriel Stein说。

因此，分析师认为瑞士央行除了再度干预汇市之外将别无选择，但手法可能有所不同。

“瑞士通胀处于极低水准。这样的局面必须有所调整，”摩根士丹利全球外汇策略部主管Hans Redeker说。

“所以接下来的几周，你将会见到瑞士央行再度入市，但他们的干预可能不会只集中在瑞郎/欧元，也会牵涉到瑞郎/美元。”

惠誉主权评级主管Ed Parker说，瑞士央行此举并不影响瑞士的顶级债信评级。

“从瑞士未来经济趋势的角度而言，货币政策调整显然是一项重要事件。但现阶段来看，这不是影响主权债信评级的问题。”(完)

(编译 许娜/陈宗琦/李婷仪 审校 龚芳/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。