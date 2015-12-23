瑞士财长预计央行短期内不会对瑞郎重新实施汇率上限--报载

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透苏黎世12月23日 - 瑞士财长维德默-施龙普夫对媒体称，她预计短时间之内瑞士央行不会对强势瑞郎实施新的汇率上限。
瑞士央行在1月弃守瑞郎兑欧元在1.20的汇价上限。欧元兑瑞郎目前在约1.08瑞郎交投。
“瑞士央行可以一直都在考虑一个上限，但我认为现在不是实施的时候。不过，这终究还是要由央行来决定，”瑞士报纸Buendner Tagblatt引述维德默-施龙普夫在专访中所言。她将在今年结束时卸任。
她指出，瑞郎强势并没有产生最初所担心的那种负面效应。“你将可从2015年税收看出这一点，今年的税收比预期要好。”她在周三刊登的专访中说。
她认为，瑞郎终将贬值，但需等待一段时间。
部分政要和商界领袖呼吁重新实施汇率上限，但瑞士央行没有显示要这么做的迹象。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。