瑞士财长预计央行短期内不会对瑞郎重新实施汇率上限--报载

路透苏黎世12月23日 - 瑞士财长维德默-施龙普夫对媒体称，她预计短时间之内瑞士央行不会对强势瑞郎实施新的汇率上限。

瑞士央行在1月弃守瑞郎兑欧元在1.20的汇价上限。欧元兑瑞郎目前在约1.08瑞郎交投。

“瑞士央行可以一直都在考虑一个上限，但我认为现在不是实施的时候。不过，这终究还是要由央行来决定，”瑞士报纸Buendner Tagblatt引述维德默-施龙普夫在专访中所言。她将在今年结束时卸任。

她指出，瑞郎强势并没有产生最初所担心的那种负面效应。“你将可从2015年税收看出这一点，今年的税收比预期要好。”她在周三刊登的专访中说。

她认为，瑞郎终将贬值，但需等待一段时间。

部分政要和商界领袖呼吁重新实施汇率上限，但瑞士央行没有显示要这么做的迹象。(完)