焦点：意外取消瑞郎上限后 瑞士央行政策出现真空

图为欧元和瑞郎现钞。 REUTERS/Denis Balibouse

路透苏黎世1月16日 - 瑞士央行别无选择，只好放弃实施三年之久的瑞郎汇率上限，但这么做却导致央行政策出现真空，失去维持稳定的支柱。

由于欧洲央行最快可能在下周推出新刺激政策，欧元兑美元大幅下挫，瑞士央行觉得瑞郎兑欧元的1.20上限将可能无力维持，因此选择放弃它，而不是任由风险进一步上升。

但瑞士央行这个避险天堂的保守机构，事先却没有向其他央行透露任何风声，将投资者打了个措手不及，一改瑞士央行在投资者心目的印象，思考是否其不再是个稳定性的来源，反而会带来风险。

“大家的认知底线是：比起前几年，各大央行的可预见性已经低了许多，”瑞士宝盛集团首席策略师Christian Gattiker说。

瑞士央行是在隔离状态下采取的行动，三位政策委员秘密做出决策。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德对瑞士央行总裁乔丹未能事先发出预警表示遗憾，她说：“他竟然没有联系我，我觉得有点惊讶”。欧洲央行决策官员诺沃特尼也表示这是个“让人惊讶的决定”。

对比来看，欧洲央行有25位来自各国的决策官员，他们会就重大决定展开辩论，而瑞士央行只有三位决策官员，尽管他们会征求顾问的意见。

欧洲央行政策辩论的细节经常会泄露出来，因为有许多官员参与其中。假设总裁德拉吉下周将宣布欧洲央行将推出量化宽松(QE),他是不会有意外之举的。德拉吉毫不隐瞒欧洲央行管委会在讨论QE计划的事实。

形成鲜明对比的是，瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)早在周一还口口声声称，瑞郎上限依然是瑞士央行政策的基石。

做出如此巨大的政策转变似乎与乔丹本人的主张相左。他在2007年的一次讲话中说：“透明的货币政策偶尔也会出乎大家的意料，前提条件是出现次数相对少，且能得到公众的理解。”

虽然各央行官员大多不承认他们彼此之间会事先透露一些风声，但在做出重大政策转变前，他们几乎总会通过公开谈论他们的想法，让金融市场、企业和各央行对此有所准备。

但前英国央行官员普森表示，有时候需要牺牲一些透明度。他现在担任彼得森国际经济研究所所长。

“央行的沟通被高估了，”普森在华盛顿一活动上被问及瑞士央行的政策举动时说。他表示，做出正确决策比死守沟通的连贯性更重要。

对于瑞士出口商和旅游业来说，这一导致瑞郎兑欧元大涨近18%的做法实在让人难以接受。瑞士左翼社会民主党主席Christian Levrat称，这个举措“严重威胁到了瑞士成千上万的工作岗位”。

**“难以理解”**

鉴于瑞士央行在12月才刚刚确认过汇率上限政策，瑞士纺织协会形容这个举措“让人难以理解”。该协会会员有75%的产品出口到欧盟国家。

“一切取决于汇率水准。如果瑞郎/欧元持于平价附近，将对瑞士经济构成严重打击，”KOF Swiss Economic Institute的主管斯蒂尔姆(Jan-Egbert Sturm)说。

他表示，KOF的模型显示，如果欧元兑瑞郎走向1.10，瑞士今年的经济增长率将不到1%。

**战略真空**

自2011年作为暂时举措推出以来，瑞郎汇率上限成为了瑞士央行战略的核心支柱。在恢复采用以利率为主要货币政策工具的过程中，瑞士央行并没有拿出其它的强有力战略。

瑞士央行周四将商业银行在央行的部分存款利率再次调降0.5个百分点，至负0.75%。

瑞银策略师Geoffrey Yu称，调降利率表明，利率将成为近期瑞士央行政策的主要侧重点。

如此不透明的沟通让投资者质疑瑞士央行的可信度。

“就在48小时前，瑞士央行政策委员丹亭先生还再次声称将维持汇率限制不变，”Geoffrey Yu在与投资者的电话会议上说。

“这让瑞士央行与市场之间的沟通变得极其困难，尤其在他们想认真考虑下一步政策将何去何从的关头，”Yu说。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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