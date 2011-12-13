瑞士央行实行"负利率"一说不过是虚张声势

* 瑞士央行和政府口头警告将压低瑞郎

* 瑞士央行总裁:存款负利率无助於瑞郎贬值

* 瑞银和瑞士信贷等银行或游说反对

记者 Catherine Bosley; 编译 艾茂林/孙茉莉/张若琪

路透苏黎世12月12日电---瑞士政府表示将考虑对海外银行存款实行负利率,这麽做的目的更可能是以口头警告压低瑞郎汇价,而非是发出即将采取行动的讯号.

欧债危机罩顶之下,投资者寻求避险,导致瑞郎飙升.瑞士央行9月6日宣布将欧元/瑞郎最低汇价目标定在1.20.

政界人士和工会称,有迹象表明经济可能陷入衰退,说明瑞郎仍然太强.他们还加大呼吁当局下调汇价目标并出台其它措施.

上周财政部长维德默-施龙普夫出面回应上述压力,他表示一个工作小组正在研究针对海外存款征税的建议.上世纪70年代瑞士曾尝试过这一策略,但很不成功.

分析师认为,负利率可能威胁到瑞士金融服务业的声誉,而且难以执行,因此财政部长的讲话只不过是在造势,目的是口头压低瑞郎.

"负利率是最後手段,"私人银行Vontobel首席分析师Thomas Steinemann说."这其中一部分玩的是心理战,为的是迫使市场按你的意愿行动."

政府实行负利率,意味着银行向客户存款收取费用.在央行低利率和高避险情绪的环境中,客户愿意接受这种负利率协议.

瑞士央行总裁希尔德布兰德和副总裁乔丹以及央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)自11月初以来就一直在唱低瑞郎,这是一种策略,目的是让市场不停揣测瑞士央行是否会采取额外措施.

财长维德默-施龙普夫的评论也释出政府亦在竭尽全力削弱瑞郎的讯息.

"他们同瑞士央行一道,要齐力削弱瑞郎,"瑞银集团分析师Reto Huenerwadel说道.

**不切实际**

为防止资金的大量涌入,瑞士於1972年7月实施对存款征税,不过该措施并不奏效,因投资者找到多种规避方法.瑞士央行在1978年遏制瑞郎兑德国马克升值的一役中,倒是取得更大成功.

希尔德布兰德曾表示,目前存款负利率将不会有任何帮助,因多数流入资金都投向了衍生品.

"这是个不错的主意,不过并非这麽简单,"Sarasin分析师Ursina Kubli说道."较1970年代相比,目前的全球化程度增强,执行起来将会有很大困难.而且这也会损及瑞士银行业中心的声誉."

前瑞士央行总裁何斯曾指出,任何一种资本管控,都将会推动更多的瑞郎海外交易,而这是瑞士当局鞭长莫及的,从而使得管控措施达不到预期目的.

根据智库Avenir Suisse的报告,目前的瑞郎交易中,约60%发生在瑞士境外.例如,许多东欧的抵押贷款都以瑞郎计价,但非由瑞士的银行所发放.

瑞士政府亦指出,有关课税要怎样才能起到作用也有异议.维德默-施龙普夫12月7日指出,那种作法在其他国家并非永远有效.

**适得其反**

此外,该计画可能有损瑞士这个全球最大的金融中心之一,且招致瑞银集团USBN.VX和瑞士信贷CSGN.VX等全球财富管理巨擘的强烈反对.

"这将导致金融中心的毁灭."Avenir Suisse副主管Boris Zuercher称.

改变瑞士的银行规则、容许对存款徵税,需先获得国会批准;而瑞士实施的直接民主体制意味着这将经历漫长的立法过程.

维德默-施龙普夫确实暗示正在规划紧急备用计画,以备万一欧元区瓦解时进行应变.若欧元区真的崩溃,且瑞士央行对瑞郎设定的汇率上限无法维持,那麽瑞士或许会孤注一掷,试行负利率的选项.

但瑞银的Huenerwadel认为,在那麽多条件限制、前提和反对的情况下,目前还不到那个时候.

"瑞士的独特政治架构意味你得考量所有要因.和其他地方不同的是,瑞士通常不会以一纸行政命令就下达规定."他说."必须为所有可能性做好准备,因此我不会对此(负利率的臆测)做过度解读."(完)