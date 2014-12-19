焦点：瑞士负利率政策或有损瑞郎魅力 但无碍其避险地位

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透伦敦12月19日 - 在资金撤离风险资产以及俄罗斯爆发危机之际，瑞士央行实施负利率的举措，不太可能导致瑞郎失去避险地位，但或许会迫使养老金基金三思而后行。
分析师称，对于长期和避险投资者，瑞郎吸引力或将下降，而其他低风险资产可能更受欢迎。这些资产包括德债、美债等核心公债，以及日圆、美元及黄金。
无论如何，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将在明年某个时间收紧政策，与瑞士央行政策方向相反，因此瑞郎兑流动性更大的美元可能面临长期疲弱走势。
瑞士央行低利率政策将在1月22日生效。此举将提高持有瑞士资产的代价，也让其资产对各国央行、养老金基金等长期投资者的吸引力减弱。各国央行共持有170亿美元的瑞郎资产。
“养老金基金持有瑞郎作为避险资产，所以它们风险最大。它们的反应速度通常较慢，”法国兴业银行外汇策略师Sebastien Galy表示。
瑞士央行数据显示，截至2014年第二季末，瑞士吸引了1.4万亿瑞郎(1.43万亿美元)的直接投资，以及1.2万亿瑞郎的证券投资。
外资流出减少，从而令瑞士获得了较大的资本缓冲，这令瑞郎称为全球投资者追求的避险资产。
瑞士央行周四表示，诸如俄罗斯危机等一系列因素导致对避险投资的更多需求。并称实施负利率将遏制瑞郎的上行压力。
瑞士央行逾三年前将瑞郎兑欧元最高汇价限定在1.20瑞郎，以保护本国免遭通缩，并一直承诺将扞卫该汇价上限。
瑞士央行过去几天实施了汇市干预措施，这是两年来的首次，因瑞郎兑欧元升至27个月最高，威胁到了汇价上限。
**ECB举措将受关注**
分析师表示，如果未来几个月欧元面临进一步的下行压力，瑞士央行设定的瑞郎汇价上限可能会受到威胁。
荷兰合作银行资深外汇分析师Jane Foley说：“瑞士央行将密切关注欧元对于ECB可能的量化宽松措施做出的反应。”
她还表示，瑞士央行将密切关注希腊政局，以及相关避险需求。
Jefferies外汇策略主管Jonathan Webb称，只要俄罗斯危机持续，瑞郎就可能继续迎来投机性资金流入。
“但等明年美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始收紧政策后，我们可能看到瑞郎承压，”他称。瑞士央行周四宣布决定后，瑞郎兑美元CHF=立即跌至逾两年低位。
法国兴业银行的Galy称，由于美国可能升息，明年1月瑞郎或成为做多美元时借入货币的一个主要选择。
瑞士央行的负利率将从1月22日起生效，欧洲央行下次会议刚好在这一天。这令分析师猜测欧洲央行届时可能放松政策，进而可能进一步打压欧元EUR=，并威胁到瑞士央行的汇率限制。
“我觉得这不是巧合，”北欧联合银行固定收益主管Jan von Gerich称，“这让人更加预期欧洲央行1月可能采取行动。”
瑞士央行可能不得不把为抑制瑞郎升势买进的欧元循环利用，这种预期支撑了欧元区公债，尤其是法国和比利时等低风险高收益国家的公债。“对欧元区债券的净效应应当是正面的，因为欧洲央行的资金流要比瑞士央行大得多。”(完)
(编译/审校 朱晓军/王洋/王丽鑫/于春红)
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