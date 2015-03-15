瑞士政府抗拒政党希望减轻瑞郎飙升冲击的要求--媒体

路透日内瓦3月14日 - 瑞士国家通讯社SDA周六报导称，政党要求减轻央行弃守瑞郎汇率上限所带来的经济冲击，对此政府已决定不予理会。

针对下周国会讨论前七个政党所提出的问题，瑞士联邦委员会回覆写道，可能会采取的行动非常少。

瑞士央行在1月时弃守瑞郎兑欧元1.20上限，导致瑞郎飙涨。

瑞郎兑欧元一度升至0.86瑞郎，之后缓步下滑。本月已回贬至逾1.05。瑞士出口商及观光业料因此蒙受巨大损失，且促使许多购物者转向德国、法国和意大利。

SDA报导称，右翼派政党要求提供减税优惠及放松管制；左翼派政党则希望资本控制并对劳工提供更多的保护。

但联邦委员会表示，“几乎没有任何迅速且有针对性的举措”能抑制瑞郎近期的强势表现。

其并称，政府能做的可能是试图改善企业的整体条件。对于绿党所提出的资本控制则予以拒绝，因这将会损害经济。

政府表示，如果瑞郎贬至1.10或以上，对经济和贸易的影响将是显而易见的，但也是有限的。

目前无法立即连系到政府发言人士对该报导置评。(完)

(编译 戴素萍 审校 许娜)

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