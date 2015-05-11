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国际财经 | 2015年 5月 11日 星期一 08:21 BJT

瑞士央行总裁乔丹称瑞郎估值过高 必要时将会干预汇市

路透瑞士圣加伦5月8日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周五表示，瑞郎估值过高，央行准备在必要时干预汇市以影响货币条件。

瑞士央行意外弃守汇率防线、推升瑞郎大涨后数月以来，瑞郎已回吐部分升幅，市场上则在揣测央行可能会干预汇市以削弱瑞郎。

“如果有必要干预汇市来影响货币条件，我们将会这么做，”乔丹在圣加伦的一场会议上表示。他并称，瑞郎被“明显高估”。

瑞士央行在1月15日弃守实施已逾三年的瑞郎兑欧元上限，令金融市场大感意外。瑞郎因此飙升，引发对瑞士出口导向型经济的担忧。

周四公布的月度外汇储备数据表明，瑞士央行4月或未大举买进欧元。(完)

(编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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