瑞士央行总裁乔丹称瑞郎估值过高 必要时将会干预汇市

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透瑞士圣加伦5月8日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周五表示，瑞郎估值过高，央行准备在必要时干预汇市以影响货币条件。
瑞士央行意外弃守汇率防线、推升瑞郎大涨后数月以来，瑞郎已回吐部分升幅，市场上则在揣测央行可能会干预汇市以削弱瑞郎。
“如果有必要干预汇市来影响货币条件，我们将会这么做，”乔丹在圣加伦的一场会议上表示。他并称，瑞郎被“明显高估”。
瑞士央行在1月15日弃守实施已逾三年的瑞郎兑欧元上限，令金融市场大感意外。瑞郎因此飙升，引发对瑞士出口导向型经济的担忧。
周四公布的月度外汇储备数据表明，瑞士央行4月或未大举买进欧元。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。