瑞士金融：瑞郎升值压力陡升，将再次考验央行干预意愿

路透苏黎世2月16日 - 分析师称，瑞郎继1月下滑后已经扭转走势，可能很快再次测试瑞士央行(SNB)的干预意愿。

瑞郎通常被视为避险货币，在市场面临压力时上涨。

但上月即便全球股市和油价大幅下跌，瑞郎也明显下跌，该国的主要经济学家认为这是由若干因素造成。

这些因素包括欧洲市场相对平静、瑞士央行发出要干预的威胁、以及外界臆测该行实际上已经在外汇市场出手干预，但该行每周的活期存款账户显示，没有大规模购买外汇的迹象。

不过分析师称，与2008-09年颇为相似的银行债券和股票价格下跌、以及其他地区愈发盛行的负利率政策，或许逆转瑞郎的跌势。

瑞士央行已经采取措施降低瑞郎的吸引力，比如对一些银行存款收取0.75%的利率，以及必要时在外汇市场进行干预，以阻止瑞郎升值过多。

这个策略似乎见效，2月4日瑞郎兑欧元 跌至1.1199瑞郎，创下瑞士央行自2015年1月放弃实施三年半的瑞郎兑欧元1.20上限以来的最低。

但之后瑞郎兑欧元上涨，涨幅高达2.3%并来到1.10，衍生品市场的投资者又开始押注瑞郎兑欧元升值。

一个月期欧元/瑞郎风险逆转指标 暗示，欧元略倾向于贬值，而不到两周前该指标暗示欧元偏向升值。

瑞士央行货币政策委员会成员表示，今年还没有发现避险资金流入瑞郎，他们预期瑞郎汇持稳或走软。

但央行总裁乔丹上周警告，欧洲市场的动荡可能使瑞郎恢复避险货币的角色，“很快使瑞郎重回到风口浪尖”。(完)