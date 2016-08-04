拉法基豪瑞同意将多数中国未上市水泥资产卖给华新水泥

楼继伟称世行总税率“意义不大” 未来有条件续降养老保险费率
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
路透8月3日 - 瑞士-法国水泥集团拉法基豪瑞(LafargeHolcim)(LHN.S)表示，已经同意将拉法基中国水泥公司(Lafarge China Cement Ltd)的多数未上市中国水泥资产卖给中国华新水泥(600801.SS)，估计交易价格为2.08亿瑞郎(2.15亿美元)。
“在我们本周稍早宣布解除上市公司四川双马的投资之后，本交易对于我们简化在中国的运营是重要的一步，”执行长Eric Olsen周三在一份声明稿中指出。
该公司称，待售的13座水泥工厂及四座粉磨站，仍需取得监管等方面的批准，而此案也将使净债务减少3.76亿瑞郎。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028.5亿元，创近三个月新低。