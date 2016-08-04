拉法基豪瑞同意将多数中国未上市水泥资产卖给华新水泥

路透8月3日 - 瑞士-法国水泥集团拉法基豪瑞(LafargeHolcim)(LHN.S)表示，已经同意将拉法基中国水泥公司(Lafarge China Cement Ltd)的多数未上市中国水泥资产卖给中国华新水泥(600801.SS)，估计交易价格为2.08亿瑞郎(2.15亿美元)。

“在我们本周稍早宣布解除上市公司四川双马的投资之后，本交易对于我们简化在中国的运营是重要的一步，”执行长Eric Olsen周三在一份声明稿中指出。

该公司称，待售的13座水泥工厂及四座粉磨站，仍需取得监管等方面的批准，而此案也将使净债务减少3.76亿瑞郎。(完)