瑞士央行总裁称瑞郎估值过高 有干预汇市空间

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透印尼努沙杜瓦8月1日 - 瑞士央行总裁乔丹周一称，瑞郎兑欧元估值过高，央行有干预汇市的空间。
“我们确信，鉴于瑞郎估值过高、负产出缺口和负通胀这样的困难局面，当前实施扩张性货币政策、负利率并保持干预意愿的做法是恰当的，”乔丹在出席一次央行官员国际会议时称。
自英国6月23日公投退出欧盟以来，投资者逃离英镑涌入瑞郎寻求避险，瑞士央行已干预汇市以压低瑞郎。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。