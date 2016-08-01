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国际财经 | 2016年 8月 1日 星期一 16:18 BJT

瑞士央行总裁称瑞郎估值过高 有干预汇市空间

路透印尼努沙杜瓦8月1日 - 瑞士央行总裁乔丹周一称，瑞郎兑欧元估值过高，央行有干预汇市的空间。

“我们确信，鉴于瑞郎估值过高、负产出缺口和负通胀这样的困难局面，当前实施扩张性货币政策、负利率并保持干预意愿的做法是恰当的，”乔丹在出席一次央行官员国际会议时称。

自英国6月23日公投退出欧盟以来，投资者逃离英镑涌入瑞郎寻求避险，瑞士央行已干预汇市以压低瑞郎。(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)

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