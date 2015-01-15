瑞郎飙升 此前瑞士央行放弃瑞郎汇率上限

路透纽约1月15日 - 瑞郎兑美元周四一度飙升近28%，因此前瑞士央行意外取消已实施逾三年的瑞郎兑欧元汇率上限1.20，令汇市哗然，重创原本作空瑞郎的交易商。

欧元兑瑞郎一度暴跌约30%至纪录低点，之后反弹。美元兑瑞郎挫至2011年来最低的0.736瑞郎后缩减跌幅。

对欧元的忧虑扩大，拖累欧元兑美元跌至11年新低。

“这给市场带来重创，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，“瑞士央行此举百分百令市场意外。”

瑞郎今日波幅创1970年代多数主要货币实行自由浮动机制以来单日最大。交易员表示，他们看到许多大型投资人损失多达20%，之后才得以完成交易，出脱他们对美元/瑞郎将走强的押注。

对冲基金等投机商遭遇沉重打击，根据CME Group数据，截至上周末，投机商所持瑞郎净空仓为截止2013年6月9日当周来最多。最新数据显示，对冲基金和其他投机商净持有24,171口空头期货合约以及另外662口期权合约，合计24,833口空头合约，价值约35亿美元。每张合约价值12.5万瑞郎。

比利时和法国公债周四表现不及其他欧元区公债，此前瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限，意味了瑞士央行买入欧元计价公债的力度将下降。

瑞士央行最近几个月一直力抗强烈压力，守卫瑞郎汇率上限。瑞士央行在2011年9月制定瑞郎汇率上限，当时是因为欧元区经济及政治问题，引发避险资金流入推升瑞郎。

欧洲央行最快可能在下周推出量化宽松举措，加重瑞士央行所面临的压力，市场人士称瑞士央行入市，近日持续在1.2009瑞郎附近买进欧元。

交易商认为瑞士央行此举暗示欧洲央行将在1月22日会议上会祭出量化宽松政策。分析师称这助燃了美元兑欧元的升势。德国10年期公债收益率跌至0.402%的纪录低点。

瑞士央行还将利率在负值区域内进一步下调，瑞士央行总裁乔丹在记者会上表示，仍会在市场上保持活跃。交易员已经揣测瑞士央行周四干预了汇市，以稳定欧元/瑞郎汇率，但路透无法证实。

“我预计瑞士央行会进一步干预以稳定市场，”Foreign ExchangeAnalytics合伙人David Gilmore表示。

美元兑瑞郎纽约尾盘暴跌14.6%，报0.86970瑞郎。欧元兑瑞郎崩跌15.9%，报1.01060瑞郎。

欧元兑美元尾盘跌1.4%，报1.16190美元，欧元稍早触及2003年11月来最低的1.15675美元。

美元指数尾盘升0.14%，报92.286，稍早升至2003年11月来盘中高位。

美元兑日圆尾盘跌0.83%，报116.360日圆，离周三触及的近一个月低点116.070日圆不远。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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