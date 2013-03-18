瑞士女游客在印度遭轮奸 六男子被逮捕

路透印度博帕尔3月17日 - 印度警方逮捕了六名男子，因他们涉嫌轮奸一名瑞士女游客。当时该女游客与其丈夫在印度中央邦一个森林内露营。

印度警方官员Dilip Arya对路透称，所有嫌疑人周一都将在地方法院受审。警方还追回了受害夫妇的贵重物品。

受害的瑞士女子39岁。此次事件再次引发对女性在印度安全问题的关注。

印度国家犯罪统计局的数据显示，印度每20分钟就会发生一起强奸案。但警方估计只有40%的受害者报警，主要因为受害者担心被家人和社会所唾弃。

受害的瑞士女子和其丈夫当时在骑自行车游览该邦，在一个森林中露营。Arya周六对路透称，七名男子攻击了这对夫妇，其中四人强奸了这名瑞士女性。

Arya表示，警方随后的调查发现只有六名男子参与犯罪。

目前尚无嫌疑人对事件描述的信息。瑞士女子和其丈夫已经离开中央邦，现在瑞士驻新德里大使馆。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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