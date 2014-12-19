《热点透视》瑞士就负利率政策为全球央行上了很好的一课

撰稿 Edward Hadas;编译 许娜

路透伦敦12月18日 - 数学和金融领域中都有一些不太现实的想法。比如，对负数求平方根、实行负利率看似都不太可能。要想理解这些概念，需要重新认识下数字和货币。瑞士央行就把较深层的货币理论运用到了实际生活中，在12月18日下调隔夜政策利率至负0.25%。

瑞士央行试图让瑞士在全球货币战中保持中立。由于其他国家设法压低本币汇率，交易商急切地想要避险。瑞郎就被视为一种避险资产，受到的买需使得汇率时不时就有可能远高于能让瑞士商品和服务贸易有利可图的水准。

瑞士央行已经做出回应。祭出的首个工具就是印钞。2011年9月，央行承诺印制足够多的新瑞郎来出售给外国投资者，以使瑞郎兑欧元汇率守在1.20以下。这项举措发挥了作用，但这也使得瑞士央行不自在地背负起4,750亿美元的庞大外汇储备。负利率则是一个新工具。

在日常生活中，人们通常把货币当作是保持未来购买力的一个手段，所以这么做会让人觉得很疯狂。当货币被作为价值储存的一个手段时，人们就不希望货币当局肆意压低币值。

但瑞士当局对货币的看法却有很大不同，他们认为货币既是宏观经济政策工具，也是金融投机工具。投机客不关心汇率是否稳定，亦不在乎瑞士的就业状况。他们只想获取利润并避免损失。央行则真的关心瑞士就业形势，认为就业受到瑞郎汇率失控的威胁。因此，央行拿出资金来对抗金融市场滥用行为。

瑞士央行并不是第一家试着采用负利率的央行，但它似乎是决心最大的一个，这表明利率可能会降至负0.75%。其他货币当局应该仔细研究瑞士央行的这项尝试性行动。就像数学中的虚数一样，在通缩时期，负利率所产生的逆储蓄效应可能是一个至关重要的工具。(完)

(编译 许娜; 审校 王洋)

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