独家：瑞士药企Lonza洽商以逾50亿美元收购美国Capsugel--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月11日 - 知情人士表示，瑞士制药商Lonza Group AG (LONN.S)正在就以逾50亿美元收购美国Capsugel进行深入谈判。Capsugel生产胶囊产品和其他药物传递系统。
知情人士周日表示，Lonza与Capsugel的所有者--私募股权公司KKR & Co LP(KKR.N)的谈判，最早本周就可能达成协议，但也表示谈判有可能破裂。
消息人士拒绝署名，因谈判属于机密。Capsugel、Lonza和KKR均未立即回覆置评请求。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。