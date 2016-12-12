独家：瑞士药企Lonza洽商以逾50亿美元收购美国Capsugel--消息

路透12月11日 - 知情人士表示，瑞士制药商Lonza Group AG (LONN.S)正在就以逾50亿美元收购美国Capsugel进行深入谈判。Capsugel生产胶囊产品和其他药物传递系统。

知情人士周日表示，Lonza与Capsugel的所有者--私募股权公司KKR & Co LP(KKR.N)的谈判，最早本周就可能达成协议，但也表示谈判有可能破裂。

消息人士拒绝署名，因谈判属于机密。Capsugel、Lonza和KKR均未立即回覆置评请求。(完)