独家：摩科瑞聘请前托克高管 进军金属交易业务

图为上海洋山深水港附近的一处仓库，一名工人在搬运铜材。 REUTERS/Carlos Barria

路透纽约/悉尼9月24日 - 瑞士大宗商品交易商摩科瑞正向嘉能可(GLEN.L)和托克等金属交易巨头发起大胆挑战，但是进军方式有别于行业消息人士此前预期。摩科瑞以能源领域的影响力最为知名。

据四位知悉摩科瑞战略的消息人士称，该公司并不是依靠收购摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)业务来把主要集中在中国的金属业务拓展至全球，而是聘请了一位新的全球金属交易主管，悄无声息地准备开拓新市场。该公司以35亿美元收购摩根大通的大宗商品实货业务，交易尚未完成。

消息人士称，本月稍早，前托克全球精炼金属主管Tristan Busch加入摩科瑞担任全球金属主管，进军北美、南美和欧洲市场。这是该公司两年多前开始交易铜、铝和其他基本金属以来，首次进行重大扩张。

同时四名消息人士称，摩科瑞在未来几周完成对摩根大通业务收购后，不会挽留摩根大通的顶级金属交易员Sam Hainsworth和Ivan Petev。

而且他们还称，摩根大通的交易账户规模过去一年缩水，因为在长达一年的出售过程中长期合约失效。

摩科瑞发言人Matthew Lauer低调谈及该公司的目标。这次收购中并不包括像嘉能可去年收购斯特拉塔时获得的大规模采矿项目。

不过，摩科瑞将进行重要战略转型，业务将不仅限于数量庞大的中国铜融资交易。这些交易帮助摩科瑞成为全球第三大基本金属交易商，每年处理逾100万吨金属。摩科瑞是由两位前高盛石油交易员在十年前创立。

**中国**

这些消息人士说，在中国陷入金属仓储库存消失丑闻下，摩科瑞把焦点锁定以产品销售权获取融资协议(offtake agreement)的激烈竞争业务，以及与生产商和终端使用者建立关系上。

摩科瑞的金属业务主要交易来自中国总部上海的基本金属，负责上海总部操盘的是另一位同样出身自托克的铜交易员James Wu。两位消息人士说，该总部约有50名员工，包括10名左右的交易员。

Busch的办公室位于日内瓦，在刚果民主共和国铜产区卢本巴希(Lulumbashi)派驻有几位员工。但消息人士说，摩科瑞的全球据点有限。摩科瑞发言人Lauer否认该公司在刚果民主共和国有员工。

摩根大通金属业务身居全球最大且最成功之列，也拥有长远历史及杰出系谱，其根源可远溯自著名德国贸易商Metallgesellschaft，近一点的，则是来自Sempra Commodities。

然而根据一位熟悉摩根大通的消息人士说，仅管大有来头，摩根大通金属业务被出售的那个部分，比其庞大的能源业务更具“象征意义”。

目前尚不清楚摩科瑞将聘请多少员工来进军金属交易业务。消息人士说，在保留不到200人的人力中，摩根大通金属部门员工将只占一小部份。

最近几年，即使来自其他能源交易商Gunvor和巴西投行BTG Pactual的竞争升级，摩科瑞一直是金属市场最成功的新势力之一。

三位熟知该公司的消息人士说，摩科瑞迅速成长的支柱，是透过在中国进行所谓的大宗商品融资交易，即企业以货物换取短期信贷。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 高琦/龚芳)

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