独家：雀巢洽谈与R&R合并国际冰激凌业务--消息

路透伦敦10月5日 - 知情消息人士透露，雀巢NESN.VX正在洽谈将国际冰激凌业务与R&R Ice Cream合并，交易价值30亿欧元（34亿美元），因雀巢将重心投注于效益更高的品牌。

消息人士周一称，预计雀巢与R&R将组成一家各持股50%的合资公司，交易最早可能在本周公布。R&R为法国私募股权公司PAI所有。

该合资企业将包含雀巢在以色列和美国以外的全球冰激凌业务。

消息人士称，瑞士信贷(CS.N)担任雀巢的顾问，而Rothschild担任PAI的顾问。

雀巢与瑞士信贷拒绝评论。R&R、PAI和Rothschild未立即回复置评的请求。(完)