独家：雀巢洽谈与R&R合并国际冰激凌业务--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月5日 - 知情消息人士透露，雀巢NESN.VX正在洽谈将国际冰激凌业务与R&R Ice Cream合并，交易价值30亿欧元（34亿美元），因雀巢将重心投注于效益更高的品牌。
消息人士周一称，预计雀巢与R&R将组成一家各持股50%的合资公司，交易最早可能在本周公布。R&R为法国私募股权公司PAI所有。
该合资企业将包含雀巢在以色列和美国以外的全球冰激凌业务。
消息人士称，瑞士信贷(CS.N)担任雀巢的顾问，而Rothschild担任PAI的顾问。
雀巢与瑞士信贷拒绝评论。R&R、PAI和Rothschild未立即回复置评的请求。(完)
(编译 张荻/张涛；审校 蔡美珍/王丽鑫)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。