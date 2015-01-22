瑞士央行称与中国人行达成人民币清算协议

美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告
路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透达沃斯/苏黎士1月21日 - 瑞士央行周三表示，已与中国人民银行就在瑞士建立人民币交易清算安排达成一致，并将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点扩大到瑞士银行业客户。
“(这一安排)将促进企业和金融机构在跨境交易中使用人民币，并促进双边贸易和投资的简化，”瑞士央行在声明中称。
与此同时，中国人民银行将RQFII试点范围扩大至瑞士银行业者的客户，投资额度为500亿元人民币(合80亿美元)。
“我们愿意让瑞士成为离岸人民币业务中心之一，”中国总理李克强在世界经济论坛上表示。
瑞士央行表示，去年与中国签署的1,500亿元人民币双边货币互换协议，是在瑞士发展离岸人民币市场的重要前奏。
瑞士银行业游说团体对上述协议表示欢迎，指称这将有利于瑞士参与中国的经济成长。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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