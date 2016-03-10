焦点：瑞士央行仍有政策选项应对瑞郎升值挑战

路透苏黎世3月9日 - 市场普遍预期欧洲央行本周将会降息，这可能促使瑞士央行也进一步下调已为负值的利率水平。瑞士央行正在想办法压低被其称为高估的本币汇率。

虽然一些分析师指出，瑞士央行已经打出了手中最好的牌以打压瑞郎汇率，但该央行还有一些手段可用；而欧洲央行周四可能实施的降息行动，将令外界注意力集中在瑞士央行3月17日的政策评估上。

以下为瑞士央行可能采取的行动：

**跟进降息**

欧洲央行把存款利率调降10个基点至负0.4%，将更加接近瑞士央行负0.75%的利率水平，从而令瑞郎相对于欧元的吸引力再次上升。

瑞士央行曾表示有进一步降息的空间，令分析师不禁猜测负利率的底限在哪里。

“如果这种情形继续，不能排除瑞士央行继续降低利率目标区间的可能性，”St. Galler Kantonalbank首席投资官Thomas Stucki表示。“很难说瑞士央行对负利率的忍受极限在哪里。”

**汇市干预**

多年以来，瑞士央行一直保持干预汇市打压瑞郎的意愿，分析师称买进外汇将是央行的首个对策。

分析师认为，若欧元兑瑞郎跌破瑞士央行的“舒适水准”，该央行就可能入市干预。外界认为这一水准在1.07-1.08瑞郎以上。

“我认为瑞士央行在必要时，主要将依赖汇市干预工具，”伯恩大学荣誉教授Ernst Baltensperger表示，“但我不确定是否真的需要那么多干预。”

瑞士信贷银行分析师Maxime Botteron认为，瑞士央行将透过买汇来打压瑞郎，而非在3月降息。

不过如果欧洲央行有大动作，那么情况将会改观。

“欧洲央行如果意外大举放宽货币政策，瑞郎升值的压力就会升高，可能促使瑞士央行也调降存款利率，”Botteron表示。

**下调豁免门槛**

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在2月时提出央行可能调降其豁免门槛的可能性--亦即尚未适用负利率的存款额度--藉此推低瑞郎。

虽然此举可能带来不太为人所乐见的后果，例如银行将负利率转嫁给客户的可能性升高，从而导致囤积现金的情况发生，但部分人士认为进一步降息是更好的做法。

“万一欧元兑瑞郎汇率跌破1.07...我们认为豁免门槛就会下调，因为动用这项工具的代价还是比较低，”Swissquote分析师Arnaud Masset表示。

**或有意外之举**

瑞士央行过去两次降息都不是在例行的政策会议中宣布，而且瑞士央行最大的政策转向--弃守瑞郎兑欧元上限，就是在该行2014年12月政策会议后一个月宣布。(完)