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国际财经 | 2016年 10月 11日 星期二 18:21 BJT

瑞士检察署考虑对安勤私人银行展开刑事诉讼程序

路透苏黎世10月11日 - 瑞士检察署(OAG)周二表示，继瑞士金融市场监管局(FINMA)对安勤私人银行(Falcon Private Bank)祭出惩处后，OAG可能会对安勤展开刑事诉讼程序。

FINMA发现在马来西亚主权基金一马发展(1MDB)弊案中，安勤违反反洗钱规定后，勒令安勤交出其中250万瑞郎(256万美元)的不法获利。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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