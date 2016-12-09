（重发）独家：瑞士私人银行爱德蒙得洛希尔将结束香港营运--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
（重发以将内文中的公司名均统一为中文全称）
路透香港12月8日 - 据三名知情人士表示，在香港设立据点超过20年的瑞士私人银行爱德蒙得洛希尔(Edmond de Rothschild)，正在结束香港业务。
爱德蒙得洛希尔已缴还中国业务执照，未来将由瑞士总部负责日本与韩国的营运。截至2016年6月，爱德蒙得洛希尔的资产管理规模为1,670亿瑞郎(1,650亿美元)。
“这是因为成本压力上升而将重心移回欧洲的策略之一，”其中一位不愿具名的知情人士称。
爱德蒙得洛希尔1992年在香港设立据点，是最早进军亚洲的精品私人银行之一。
爱德蒙得洛希尔的一名发言人拒绝置评。
两名消息人士表示，爱德蒙得洛希尔香港业务将在12月底前结束。这个结束行动反映出私人银行业在亚洲普遍面临的成本压力，以及整个行业的一波业务精简趋势。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。