（重发）独家：瑞士私人银行爱德蒙得洛希尔将结束香港营运--消息

（重发以将内文中的公司名均统一为中文全称）

路透香港12月8日 - 据三名知情人士表示，在香港设立据点超过20年的瑞士私人银行爱德蒙得洛希尔(Edmond de Rothschild)，正在结束香港业务。

爱德蒙得洛希尔已缴还中国业务执照，未来将由瑞士总部负责日本与韩国的营运。截至2016年6月，爱德蒙得洛希尔的资产管理规模为1,670亿瑞郎(1,650亿美元)。

“这是因为成本压力上升而将重心移回欧洲的策略之一，”其中一位不愿具名的知情人士称。

爱德蒙得洛希尔1992年在香港设立据点，是最早进军亚洲的精品私人银行之一。

爱德蒙得洛希尔的一名发言人拒绝置评。

两名消息人士表示，爱德蒙得洛希尔香港业务将在12月底前结束。这个结束行动反映出私人银行业在亚洲普遍面临的成本压力，以及整个行业的一波业务精简趋势。(完)