瑞士监管当局称已对瑞银等多家银行涉嫌操纵贵金属市场展开调查

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透苏黎世9月28日 - 瑞士竞争监管机构WEKO周一表示，已经对数家大型银行涉嫌操纵贵金属市场展开调查。
WEKO称，此次调查涉及瑞银集团UBSG.VX、宝盛集团 BAER.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股(HSBA.L)、巴克莱(BARC.L)、摩根士丹利(MS.N)和三井物产(8031.T)，这些银行涉嫌在贵金属市场共谋操纵买卖价差。此前进行了初步调查。
WEKO发言人表示，调查可能在2016年或2017年结束。(完)
(编译 王兴亚；审校 王颖)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。