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国际财经 | 2015年 9月 28日 星期一 14:50 BJT

瑞士监管当局称已对瑞银等多家银行涉嫌操纵贵金属市场展开调查

路透苏黎世9月28日 - 瑞士竞争监管机构WEKO周一表示，已经对数家大型银行涉嫌操纵贵金属市场展开调查。

WEKO称，此次调查涉及瑞银集团UBSG.VX、宝盛集团 BAER.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股(HSBA.L)、巴克莱(BARC.L)、摩根士丹利(MS.N)和三井物产(8031.T)，这些银行涉嫌在贵金属市场共谋操纵买卖价差。此前进行了初步调查。

WEKO发言人表示，调查可能在2016年或2017年结束。(完)

(编译 王兴亚；审校 王颖)

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