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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 16:51 BJT

瑞士央行: 维持瑞郎/欧元汇率上限不变,称经济下行风险仍高

瑞士央行预计2013年该国经济成长1-1.5%,2012年料成长1%.此外,央行还下调通胀率预估,预计今年下降0.7%,2013年降低0.1%,2014年料仅增长0.4%.

瑞士央行维持三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间在0.00-0.25%不变,与参加路透调查的所有分析师预期结果一致.(完)

(编译 洪曦; 审校 沈以文)

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