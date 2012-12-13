版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 17:10 BJT

《即时观点》瑞士央行重申维持瑞郎兑欧元汇率上限不变

瑞士信贷分析师MAXIME BOTTERON:

央行新闻稿几乎和上次一模一样.至少政策没有任何改变.央行确认了欧元/瑞郎汇率下限及利率.唯一的变动是通胀预测,2013年上半年的预估小幅下修.通胀预测仍是瑞士央行的一个传达工具.

目前仍然没有重大通胀压力,但有利的基期效应可能会降低,这可能在未来几个月使通胀率略为推升.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐