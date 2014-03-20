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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 16:59 BJT

瑞士央行：维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20不变

路透苏黎世3月20日 - 瑞士央行周四在政策会议后的声明中表示：

瑞士央行维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变。瑞郎汇率仍然过高，如有必要，央行准备通过无限量买入外汇来执行瑞郎汇率上限，如有需要还将采取进一步措施。三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)接近于零，在瑞郎上涨压力再度加大时，汇率上限仍是避免货币状况收紧的理想工具。瑞士央行维持三个月期LIBOR的目标区间不变，仍为0.0–0.25%。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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