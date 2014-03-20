瑞士央行：维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20不变

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透苏黎世3月20日 - 瑞士央行周四在政策会议后的声明中表示：
瑞士央行维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变。瑞郎汇率仍然过高，如有必要，央行准备通过无限量买入外汇来执行瑞郎汇率上限，如有需要还将采取进一步措施。三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)接近于零，在瑞郎上涨压力再度加大时，汇率上限仍是避免货币状况收紧的理想工具。瑞士央行维持三个月期LIBOR的目标区间不变，仍为0.0–0.25%。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。