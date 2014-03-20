瑞士央行：维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20不变

瑞士央行维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变。瑞郎汇率仍然过高，如有必要，央行准备通过无限量买入外汇来执行瑞郎汇率上限，如有需要还将采取进一步措施。三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)接近于零，在瑞郎上涨压力再度加大时，汇率上限仍是避免货币状况收紧的理想工具。瑞士央行维持三个月期LIBOR的目标区间不变，仍为0.0–0.25%。(完)