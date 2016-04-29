欧股业绩：瑞士再保险第一季净利12亿美元，好于分析师预期

欧洲个股：奥迪与一汽集团加深合作，将增加中国市场上的电动车款
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透苏黎世4月29日 - 全球第二大再保险商--瑞士再保险 周五公布，第一季净利降幅小于预期，并称地产自然灾害业务的价格跌势在4月续约期间放缓。
第一季净利12亿美元，高于路透访问的八位分析师平均预估的9.86亿美元，但低于上年同期的14亿美元；去年因为投资回报较好且理赔率低，因此业绩受到提振。
该公司财险和意外险的综合成本率为93.3%，低于路透调查预估的均值87.6%。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。