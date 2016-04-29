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货币新闻 | 2016年 4月 29日 星期五 14:29 BJT

欧股业绩：瑞士再保险第一季净利12亿美元，好于分析师预期

路透苏黎世4月29日 - 全球第二大再保险商--瑞士再保险 周五公布，第一季净利降幅小于预期，并称地产自然灾害业务的价格跌势在4月续约期间放缓。

第一季净利12亿美元，高于路透访问的八位分析师平均预估的9.86亿美元，但低于上年同期的14亿美元；去年因为投资回报较好且理赔率低，因此业绩受到提振。

该公司财险和意外险的综合成本率为93.3%，低于路透调查预估的均值87.6%。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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