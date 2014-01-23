瑞士金融：政府加强对银行抵押贷款的管控，为房地产市场降温

路透苏黎世1月23日 - 瑞士政府要求银行针对抵押贷款活动储备更多资本，加强对银行的管控，因之前压制房地产市场繁荣的努力未果。

近年来，瑞士房地产价格和抵押贷款强劲增长，这是该国央行实行超低利率带来的副作用。

瑞士政府周四表示，抵押贷款和住房价格持续大幅增长引发严重失衡，对“经济稳步发展以及银行业稳定造成重大风险”。

根据新规，从2014年6月30日起，瑞士银行业者需要为抵押风险加权资产额外储备2%的资本，去年9月底时的要求为1%。

“增长仍很强劲，抵押贷款和房地产市场失衡情况进一步加重，”瑞士央行在一份声明中说。

瑞士银行业者知道楼市过热，但对政府抑制贷款的举措表示失望。

“它(该规定)对整体经济影响的不确定性非常高，”瑞士银行家协会(Swiss Bankers Association)称。(完)