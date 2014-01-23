瑞士金融：政府加强对银行抵押贷款的管控，为房地产市场降温

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月24日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
路透苏黎世1月23日 - 瑞士政府要求银行针对抵押贷款活动储备更多资本，加强对银行的管控，因之前压制房地产市场繁荣的努力未果。
近年来，瑞士房地产价格和抵押贷款强劲增长，这是该国央行实行超低利率带来的副作用。
瑞士政府周四表示，抵押贷款和住房价格持续大幅增长引发严重失衡，对“经济稳步发展以及银行业稳定造成重大风险”。
根据新规，从2014年6月30日起，瑞士银行业者需要为抵押风险加权资产额外储备2%的资本，去年9月底时的要求为1%。
“增长仍很强劲，抵押贷款和房地产市场失衡情况进一步加重，”瑞士央行在一份声明中说。
瑞士银行业者知道楼市过热，但对政府抑制贷款的举措表示失望。
“它(该规定)对整体经济影响的不确定性非常高，”瑞士银行家协会(Swiss Bankers Association)称。(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/25 7 2.45% 400 2017/4/26 7 2.45% 400
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *贵州 80 3年 *3.56% 专项地方债 4/24 120 7年 *3.89% --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次**** 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国地方债发行日程表》 《中国金融债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 已发行