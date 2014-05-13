瑞士将举行公投 或成全球最低工资最高的国家

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
(本文由路透中文网编译提供)
路透苏黎世5月12日 - 瑞士将于5月18日举行全民公投，决定是否设立每小时近25美元的最低工资标准。倘若通过，瑞士将是世界上最低工资最高的国家。
民调机构gfs.bern近期举行的一次调查显示，64%的选民反对这一最低工资标准提案。该提案由瑞士工会提出，得到了社会党和绿色政党的支持。瑞士的全民民主制度经常就社会或政治事务举行公投，以前曾产生过令人惊诧的结果。
瑞士今年2月意外通过了控制从欧盟移民的投票，不顾工商界有关此举可能损害其经济的警告。欧盟是瑞士最大的贸易伙伴，目前双方签署有人员自由流动协议。
电子元件生产商Schurter公司的部门负责人Ralph Mueller表示：“我对于即将到来的投票感到不舒服。”
“我们不得不大幅提高我们在门德里西奥(Mendrisio)工厂的工资，其中80%的员工来自意大利，而且我们还不得不提高原本工资就已经高很多的员工的工资。(如果投票通过)，一年带来的成本大约为25万瑞士法郎。”
去年11月，瑞士曾就限制公司高管薪酬的一项法案进行全民公投。法案规定，公司高管的年薪不得高于员工最低工资的12倍。意外的是，该法案没有得到大多数瑞士选民的支持，但选民支持让公司股东在薪资和激励机制上拥有最终发言权的计划。
瑞士联邦政府经济事务司(Seco)表示，即便是考虑到瑞士昂贵的物价，按调整后的购买力平价计算，每小时22瑞郎(25.13美元)的最低工资也将是全世界最高的。
瑞士目前没有适用于全国范围的最低工资。收入取决于个人雇佣合同或劳资集体谈判协议，后者有部分会设置具体行业的最低工资。
以最低工资每小时22瑞郎计，瑞士劳动者的最低月薪应为4,000瑞郎，几乎是2012年瑞士中等收入的三分之二，远远高于多数其他国家。例如，德国计划将最低工资标准设为每小时8.5欧元(11.83美元)，是该国中等收入的约一半。
瑞士政府反对设置最低工资标准，今年2月曾警告称，这将威胁到就业机会，使那些缺乏技术的人员和年轻人更难找到第一份工作。
但法案的支持者表示，设立最低工资标准有助于消除薪资不平等，确保一个全职工作者能体面地生活。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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