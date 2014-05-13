瑞士将举行公投 或成全球最低工资最高的国家

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏黎世5月12日 - 瑞士将于5月18日举行全民公投，决定是否设立每小时近25美元的最低工资标准。倘若通过，瑞士将是世界上最低工资最高的国家。

民调机构gfs.bern近期举行的一次调查显示，64%的选民反对这一最低工资标准提案。该提案由瑞士工会提出，得到了社会党和绿色政党的支持。瑞士的全民民主制度经常就社会或政治事务举行公投，以前曾产生过令人惊诧的结果。

瑞士今年2月意外通过了控制从欧盟移民的投票，不顾工商界有关此举可能损害其经济的警告。欧盟是瑞士最大的贸易伙伴，目前双方签署有人员自由流动协议。

电子元件生产商Schurter公司的部门负责人Ralph Mueller表示：“我对于即将到来的投票感到不舒服。”

“我们不得不大幅提高我们在门德里西奥(Mendrisio)工厂的工资，其中80%的员工来自意大利，而且我们还不得不提高原本工资就已经高很多的员工的工资。(如果投票通过)，一年带来的成本大约为25万瑞士法郎。”

去年11月，瑞士曾就限制公司高管薪酬的一项法案进行全民公投。法案规定，公司高管的年薪不得高于员工最低工资的12倍。意外的是，该法案没有得到大多数瑞士选民的支持，但选民支持让公司股东在薪资和激励机制上拥有最终发言权的计划。

瑞士联邦政府经济事务司(Seco)表示，即便是考虑到瑞士昂贵的物价，按调整后的购买力平价计算，每小时22瑞郎(25.13美元)的最低工资也将是全世界最高的。

瑞士目前没有适用于全国范围的最低工资。收入取决于个人雇佣合同或劳资集体谈判协议，后者有部分会设置具体行业的最低工资。

以最低工资每小时22瑞郎计，瑞士劳动者的最低月薪应为4,000瑞郎，几乎是2012年瑞士中等收入的三分之二，远远高于多数其他国家。例如，德国计划将最低工资标准设为每小时8.5欧元(11.83美元)，是该国中等收入的约一半。

瑞士政府反对设置最低工资标准，今年2月曾警告称，这将威胁到就业机会，使那些缺乏技术的人员和年轻人更难找到第一份工作。

但法案的支持者表示，设立最低工资标准有助于消除薪资不平等，确保一个全职工作者能体面地生活。（完）