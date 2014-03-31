瑞士竞争监管机构对数家银行启动汇率操纵调查

路透苏黎世3月31日 -瑞士竞争监管机构WEKO周一表示，已开始对瑞士、英国和美国的数家银行就可能串通操纵汇率展开调查。

WEKO表示，正在调查瑞银UBSN.VX、瑞士信贷CSGN.VX、Zuercher KantonalBank、瑞士宝盛集团BAER.VX、摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)、巴克莱(BARC.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)。

“有证据显示，这些银行曾串通操纵外汇交易汇率，”WEKO在声明中称。

基于现有信息，WEKO称假定最重要的汇率受到了影响。

在获悉银行可能对外汇市场进行操纵之后，WEKO去年10月启动了初步调查。

美国、英国、德国和新加坡当局也在调查关于串通与操纵全球外汇市场的指控。

它们的调查内容不仅包括不同银行的交易员是否合力影响汇价，而且还有他们是否先于客户交易，或是未能准确向客户描述他们的定价过程。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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