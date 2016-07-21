瑞士监管机构称1MDB丑闻涉案银行疑似洗钱管控不足

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透苏黎世7月21日 - 多家银行因与马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的关系，目前遭到调查，瑞士金融市场监管局(FINMA)周四表示，当局怀疑这些银行对防范洗钱的把关松散，但FINMA不愿透露四宗还在进行的调查案细节。
“瑞士金融市场监管局已掌握证据显示，银行打击洗钱的措施不够，”一发言人称。
此前有报导称，新加坡金管局(MAS)已经完成对星展银行(DBSM.SI)、渣打银行(STAN.L) 和瑞银(UBSG.S)的调查。
MAS初步调查结果显示，上述三家银行均存在“管控不良”的情况，并且在“接受客户和监督交易的过程中存在缺陷”。
瑞银未立即发表评论。
瑞士金融市场监管局5月裁定，私人银行BSI在与一马发展有关的业务中违反洗钱规定。BSI已经对此提起上诉。(完)
(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。