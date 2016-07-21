瑞士监管机构称1MDB丑闻涉案银行疑似洗钱管控不足

路透苏黎世7月21日 - 多家银行因与马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的关系，目前遭到调查，瑞士金融市场监管局(FINMA)周四表示，当局怀疑这些银行对防范洗钱的把关松散，但FINMA不愿透露四宗还在进行的调查案细节。

“瑞士金融市场监管局已掌握证据显示，银行打击洗钱的措施不够，”一发言人称。

此前有报导称，新加坡金管局(MAS)已经完成对星展银行(DBSM.SI)、渣打银行(STAN.L) 和瑞银(UBSG.S)的调查。

MAS初步调查结果显示，上述三家银行均存在“管控不良”的情况，并且在“接受客户和监督交易的过程中存在缺陷”。

瑞银未立即发表评论。

瑞士金融市场监管局5月裁定，私人银行BSI在与一马发展有关的业务中违反洗钱规定。BSI已经对此提起上诉。(完)