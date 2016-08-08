瑞士右翼发起行动 反对与欧盟缔结更紧密联系

路透苏黎世8月5日 - 针对将瑞士与欧盟更密切联系在一起的谈判，瑞士右翼领袖Christoph Blocher及其盟友周五齐声反对，称与危机不断的欧盟增强联系，将是一个战略性错误。

瑞士与欧盟即将完成缔结“框架条约”谈判，这将使瑞士及其最重要贸易合作伙伴--欧盟之间的双边关系上升至更全面的高度，而Blocher所属的瑞士人民党(SVP)反对任何超越现有优惠贸易条款的协议。人民党为瑞士国会第一大党。

Blocher为反欧盟渗入委员会(Committee Against a Creeping EU Entry)负责人。他告诉记者，对于允许欧盟将其法律法规强加于一个主权国家，然后让欧盟法院裁定所发生任何纠纷的条约，瑞士绝不会同意。

人民党党魁Albert Roesti称，在英国已决定退出欧盟的情况下，要瑞士与面临债务、金融及难民危机的欧盟更紧密地捆绑在一起，从战略而言“根本就是错的”。(完)