香港《信报》：瑞士央行落闸阻俄资涌入

（12月19日财经评论） - 习广思

央行再度发功，继联储局表示不急于加息后，瑞士央行于香港时间昨午3时公布采取负利率政策，消息刺激欧洲股市，道指期货之后升了200点；瑞士央行推行负利率，是先下手为强，为下月22日欧洲央行议息会议可能决定开始买入国债作准备。央行纷推出新一轮宽松货币政策，未来几周环球股市可能又有新一轮炒作。今时今日，央行都宁松勿紧，由于俄罗斯经济局势紧张，大量资金涌入瑞郎，令该国货币有升值压力，为顶住每欧罗兑1.2瑞郎的上限，昨天瑞士央行宣布推出负利率政策，对存放于央行的银行储备罚息0.25厘，以阻资金流入避险。

值得一提的是，瑞士央行有关措施的执行日期下月22日也露了玄机，当天欧洲央行议息，其中一个重要议题是会否扩大买债计划至国债，一旦通过，瑞郎兑欧罗的升值压力又会大增。今次瑞士央行先下手为强，一石二鸟，迎战来自俄罗斯及欧洲央行令瑞郎升值的压力。瑞士央行历史悠久，政策稳健，它的言行一向受市场关注。由于瑞士属开放的小型经济体，货物与服务业出口占GDP超过五成，故对汇价所产生的竞争力问题一向十分敏感。3年前，欧债危机恶化时，资金纷涌入瑞郎避险，瑞郎兑欧罗大升，最后央行决定把汇价上限订于每欧罗兑1.2瑞郎，并不时入市干预，令汇价不能升越1.2水平。几年下来，央行积累了大量欧罗债券，可能有点吃不消。昨天宣布负利率政策后，瑞郎的汇价一度跌至1.21水平。

联储局公开市场委员会昨天发表的议息声明，充分反映局内诸公都深懂语言艺术（亦可视为伪术），内容做到似有若无，虚实兼收，令鸽派与鹰派都能各取所需，美股大升，带动欧亚股市反弹。声明讲了一大轮经济温和复苏，按市场指标反映的通胀预期又比之前滑落，透过调查所得的通胀预期则稳定。结论是对开始货币政策正常化会有耐性，但声明又补上一笔，这跟之前所言维持联邦基金利率于0至0.25厘一段长时间实为一致，特别是预期的通胀仍低于委员会的目标2%。联储局主席耶伦在记者会上再补充，明年4月前的两次议息会议均无意加息。

美元升浪短暂，恐向下调整/ 苏子

由于昨晨联储局议息后的声明内容弃用“一段长时间内”维持低息的措辞，令市场相信美国或于明年上半年内可以提早进入加息周期，结果导致近期呈现偏弱势头的美元再展升浪，美汇指数更因此以大阳烛一举突破10天及20天平均线阻力收市。不过，昨天亚洲市却未见美元出现更有力的上升浪，即使到欧洲入市后，美汇指数已见明显突破上日的89.14高位阻力，可惜升势只属昙花一现，在触及89.38高位后，便在15分钟图上呈现乌云盖顶的不利形态，美汇指数已自上述高位回落至上日的高位以下，反映昨天欧洲入市时的急升很大可能为假突破的技术走势陷阱。

如昨晚美汇指数可以进一步回落并低收，则日线图便会呈现不利短期走势的射击之星形态；倘若今日欧洲及美国市，美汇指数可以承接此不利形态继续走低，最后收市时更令10天及20天平均线得而复失的话，届时的技术走势将会再次明显转劣，加上日线图亦会呈现一组不利后市的黄昏之星形态，因此已几可肯定因联储局议息结果所触发的美元升浪已暂遏，一旦跌破前天大阳烛的87.89底部支持收市，相信美元将回复自本月8日的89.55高位开始的下跌浪。

短线而言，只要美汇指数没有顺利突破本月8日的89.55高位收市，美元看淡的投资者暂不用太过悲观。目前市场情绪虽然正受到利好美元后市的联储局声明内容所影响，但由于美国一旦正式进入加息周期后，其所欠下的巨额天文数字国债，所支付的利息成本必定大幅上升，对美国财政不利，加上金融海啸后，美国已发行大量5年及10年期国债，当中不少5年期国债将会在明年到期，故阴谋论看，联储局一定不想明年加息。然而，要小心联储局或会考虑到这些不宜说出口的不想加息问题。若然联储局明年未必能成功把息口调高，相信美元的走势未必如目前一众市场人士看得那么乐观，反而更要提防，美汇指数因一直乏力攻破90关口，正式向下展开一个既深且急的大型调整市。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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