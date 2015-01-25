瑞士财长称中国建行今年料在瑞士开设分支--SDA通讯社

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透苏黎世1月24日 - 瑞士通讯社SDA周六引述瑞士财长维德默-施龙普夫报导称，中国建设银行(CCB)料在2015年在瑞士开设分支。
维德默-施龙普夫在达沃斯世界经济论坛间隙表示，“目标是中国建设银行今年年底前在瑞士设立一家中心。”
维德默-施龙普夫称，建行已经明确表示出希望在瑞士开设一个分支，地点在日内瓦或苏黎世，但该行尚未递交申请，并且首先需要解决一些监管问题。
瑞士财政部发言人证实了维德默-施龙普夫的言论。中国建行发言人拒绝置评。
瑞士央行周三表示，已与中国人民银行就在瑞士建立人民币交易清算安排达成一致，并将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点扩大到瑞士银行业客户。(完)
(编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
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