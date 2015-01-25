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中国财经 | 2015年 1月 26日 星期一 07:46 BJT

瑞士财长称中国建行今年料在瑞士开设分支--SDA通讯社

路透苏黎世1月24日 - 瑞士通讯社SDA周六引述瑞士财长维德默-施龙普夫报导称，中国建设银行(CCB)料在2015年在瑞士开设分支。

维德默-施龙普夫在达沃斯世界经济论坛间隙表示，“目标是中国建设银行今年年底前在瑞士设立一家中心。”

维德默-施龙普夫称，建行已经明确表示出希望在瑞士开设一个分支，地点在日内瓦或苏黎世，但该行尚未递交申请，并且首先需要解决一些监管问题。

瑞士财政部发言人证实了维德默-施龙普夫的言论。中国建行发言人拒绝置评。

瑞士央行周三表示，已与中国人民银行就在瑞士建立人民币交易清算安排达成一致，并将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点扩大到瑞士银行业客户。(完)

(编译 王兴亚；审校 王丽鑫)

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