独家：瑞士信贷放弃获得SEC豁免 以降低筹资难度的申请--消息

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透华盛顿5月4日 - 熟悉情况的消息人士告诉路透，瑞士信贷CSGN.VX悄然从美国证券交易委员会(SEC)撤回一项豁免申请，因SEC职员近几周对该行称不大可能获得批准。这项豁免可降低瑞信的筹资难度。
该行去年达成和解、支付25亿美元了结刑事指控后，申请了此项豁免。当时其被指控帮助美国富人逃避美国赋税。
上述刑事指控自动触发联邦法律，剥夺该行三年内在市场被冠以“知名成熟发行人(WKSI)”称号的权力。
这一称号可让上市公司跳过SEC的审批程序，进行“现成”筹资，这种筹资形式更加方便快捷。
若得不到豁免将使瑞信向公众出售股票和债券时成本更高，程序也更加复杂。
瑞信一发言人拒绝置评。
这是瑞信近年来至少第四次要求获得SEC豁免。
该行之前获得了两项与2014年5月认罪和解相关的豁免，从而得以继续开展投资顾问业务并可自行融资。
SEC主席怀特(Mary Jo White)最近就豁免批准情况提供了有限的资料。她在3月份讲话时表示，该机构自2014年1月开始记录豁免批准情况以来，至少否决了四宗WKSI豁免申请；同期批准了七宗申请。为何这次SEC采取了不太寻常的举动拒绝瑞信的豁免申请，确切原因尚不清楚。
SEC评估瑞信申请期间，引起外界关注的一件事就是，该行在3月年报中犯了个错误。
该行在年报中错误地宣称自己拥有WKSI地位，而实际上当时SEC尚未向该行授予豁免权。
据知情人士称，SEC内部讨论了瑞信在20F表格中所犯的错误，有人提出该行是否对财务披露有足够控制的问题。
但几名知情人士称，最终这一问题并非SEC的考虑因素。(完)
(编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)
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