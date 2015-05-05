独家：瑞士信贷放弃获得SEC豁免 以降低筹资难度的申请--消息

路透华盛顿5月4日 - 熟悉情况的消息人士告诉路透，瑞士信贷CSGN.VX悄然从美国证券交易委员会(SEC)撤回一项豁免申请，因SEC职员近几周对该行称不大可能获得批准。这项豁免可降低瑞信的筹资难度。

该行去年达成和解、支付25亿美元了结刑事指控后，申请了此项豁免。当时其被指控帮助美国富人逃避美国赋税。

上述刑事指控自动触发联邦法律，剥夺该行三年内在市场被冠以“知名成熟发行人(WKSI)”称号的权力。

这一称号可让上市公司跳过SEC的审批程序，进行“现成”筹资，这种筹资形式更加方便快捷。

若得不到豁免将使瑞信向公众出售股票和债券时成本更高，程序也更加复杂。

瑞信一发言人拒绝置评。

这是瑞信近年来至少第四次要求获得SEC豁免。

该行之前获得了两项与2014年5月认罪和解相关的豁免，从而得以继续开展投资顾问业务并可自行融资。

SEC主席怀特(Mary Jo White)最近就豁免批准情况提供了有限的资料。她在3月份讲话时表示，该机构自2014年1月开始记录豁免批准情况以来，至少否决了四宗WKSI豁免申请；同期批准了七宗申请。为何这次SEC采取了不太寻常的举动拒绝瑞信的豁免申请，确切原因尚不清楚。

SEC评估瑞信申请期间，引起外界关注的一件事就是，该行在3月年报中犯了个错误。

该行在年报中错误地宣称自己拥有WKSI地位，而实际上当时SEC尚未向该行授予豁免权。

据知情人士称，SEC内部讨论了瑞信在20F表格中所犯的错误，有人提出该行是否对财务披露有足够控制的问题。

但几名知情人士称，最终这一问题并非SEC的考虑因素。(完)

(编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。